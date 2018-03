Die Deutschen müssten es doch wissen.

"Der Kiewer Euromaidan ist keine extremistische, sondern eine freiheitliche Massenbewegung zivilen Ungehorsams." "Die Opposition auf dem Maidan, in Lemberg und in vielen anderen Orten der Ukraine ist zum großen Teil friedlich und hat sich von den nationalistischen Kräften distanziert. Diese Opposition auf Twitter zu diffamieren mit den Worten »Faschos in Militärkleidung«, ... , das geht nicht,.... Das sind Leute, die für die Freiheit kämpfen und die alles riskieren dafür."



- Katrin Göring-Eckardt, 20.2.2014 im Bundestag " Lasst uns dieses einzigartige Friedensprojekt mit mehr Demokratie aus der Krise führen."



- Cem Özdemir (Bundesvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen)

Die Fakten

Er und und der Nazi-Führer Tjagnibok (Swoboda) haben denselben Sponsor - McCain.

Das „Parlament“

Das ist laut NATO/EU ein legitimes Parlament.

Die ARD

Erschütternd, wie sich große Teile der Deutschen eine Totalverdummung durch Politiker und Medien gefallen lassen.

Die "Sicherheitskräfte"



Faschismus ins Lächerliche gezogen

sogenannte Journalisten

"Die reden ja sogar von Faschisten!"

Russophobie

Blinde Kuh oder Reise nach Jerusalem?

„Und die Neonazis, von denen man so viel hört, sind ein verschwindend kleiner Teil. Ich habe sie auf dem Maidan so gut wie nicht gesehen. .. SPIEGEL ONLINE: Es gab am Samstag gar Berichte, dass wegen der Neonazis ein Rabbi aus Kiew Juden aufgefordert habe, den Maidan zu verlassen. Dabei handelte es sich aber offenbar um einen Kreml-treuen Geistlichen. Weisband: Ja, das war Kreml-gesteuerte Panikmache....“

Dreckiges Grün

NATO-Politiker höhnen

Roth für ganz Dumme

Kein Faschismus?!

Im Farbspektrum der CIA-Umstürze sind wir über Dunkel-Orange jetzt bei Braun angekommen. In der Ukraine wird geputscht. Die Menschen leben in Angst. Es regiert die Gewalt. Menschen werden gejagt und verschwinden spurlos. Der braune Mob marschiert. Faschistische Bandera-Banden besetzten öffentliche Gebäude, Sender, Behörden, "Minister"-Posten. Nazi-Symbole allerorts. Unterbelichtete Heiopeis machen sich wichtig und pumpen sich zu Herrenmenschen auf.Politiker und Medien des imperialistischen Einflussbereiches - besonders in Deutschland -; Warnungen vor den Faschisten werden ins Lächerliche gezogen mit der Floskel: „Ja, ja, alles Faschisten!“ Natürlich sind das auf den Straßen der Ukraine nicht alles Faschisten.Was würde passieren, wenn jemand auf einer Kundgebung von Merkels CDU, Steinmeiers SPD oder Göring-Eckardts Grünen den Hitler-Gruß zeigen würde? Aha. In der Ukraine nennen die gleichen Politiker das Freiheitskampf und zivilen Ungehorsam Die deutschen Politiker, traurigerweise bis in Teile der Linkspartei hinein, und die Konzern- und Staatsmedien schauen überwiegend weg und vermitteln ein Bild,Die Heinrich Böll Stiftung der Grünen Janukowitsch hat versagt und seine Truppen ohne Führung gelassen.Wer soll Kiew und das Land von den braunen Horden befreien? Es ist zu früh einen vollständigen Überblick zu bekommen, aber die Fakten von Augenzeugen und anderen Quellen zeigen ein gänzlich anderes BildMerkels CDU, Albrights und McCains Sabotage-Institute bauten Klitschko auf. Außenminister Steinmeier (SPD) trifft sich mit ihm und dem Faschistenführer Tjagnibok, Vorsitzender von Swoboda.Da sich die NATO-Geheimdienste schon immer der Faschisten bedient haben, ist das nur folgerichtig. (CIA nach dem 2. WK, Gründung des BND, Gladio, NPD, NSU etc.)Erzähle uns keiner, Klitschko hätte mit den Nazis nichts zu schaffen.Verschwiegen wird:Da schaffen es Pussy Riot wohl nur noch mit ihrem beliebten Gruppensex,Verschwiegen: In der Ukraine formiert sich Widerstand gegen die Faschisten . Den Banden entkommene Abgeordnete des Parlaments versammeln sich in Charkow. Tausende haben sich auch in Charkow im Sportpalast versammelt, andere verteidigen das Lenin-Denkmal. Die ukrainische Flagge weht halbmast.Verschwiegen: Daheim, wie hier in Sewastopol, werden die Berkut-Polizisten mit Brot und Salz als Helden begrüßt.Die Menschen rufen Danke, für den Einsatz gegen die Banditen.Verschwiegen: Bei Kiew wurden Busse mit wehrpflichtigen Bereitschaftspolizisten von Bandera-Leuten überfallen, die Fahrzeuge angezündet. Die Wehrlosen wurden misshandelt; einer getötet.Verschwiegen: Zwei Tage zuvor hatten die „friedlichen Demonstranten“ einem gefangenen schwerverletzten Polzisten ein Auge ausgestochen, die Hand abgehackt und medizinische Hilfe verweigert .Verschwiegen: Die neonazistischen „Rechter Sektor“ und „Nationale Selbstverteidigung“ werden vomaus staatlichen Arsenalen bewaffnet und an der Macht beteiligt Die Konzern- und Staatsmedien tun so, als wäre das da in Kiew ein Parlament, das Gesetze verabschiedet. Die "Gesetze" kommen so zustande: Misshandlung des Gouverneurs von Volyn, der sich weigerte seinen Rücktritt zu unterschreiben. Um ihn zu zwingen, wird angedroht seine Familie herzuzerren.Die linken Bänke sind leer:Abgeordnete sind verschwunden, wurden gefangengenommen, vertrieben. Ihre Ausweise, die auch Stimmkarten sind, werden ihnen weggenommen und für die Abstimmung "benutzt". Was sind solche „Gesetze“ wert?!Die ARD zeigt genüsslich wie Lenin-Denkmäler fallen. Verschwiegen: Wie hier in Stryj bei Lwow werden Denkmäler für die Befreier der Ukraine vom Faschismus geschändet.Sie bestreiten gemeinsam einen faschistischen Charakter des Umsturzes der gewählten Regierung,So sehen jetzt die Sicherheitskräfte der Ukraine aus.Die Verunsicherung bei den regulären Sicherheitskräften ist groß, da Polizei-Kommandeure und Kameraden aus Angst um Ihr Leben und das ihrer Familien überlaufen. Hier der Chef des Zolls von Ushgorod in den Händen von Göring-Eckardts Freiheitskämpfern.Im Presseclub der ARD am 23. 2. 2014 trafen sichunter Leitung des dauergrinsenden; die pure Objektivität:Springers Vertreterin meint, (ausgerechnet!) die russischen Bürger stehen in Sachen Ukraine nur deshalb auf Seiten Putins, weil sie einseitig durch Staatsmedien informiert werden. Christian Neef vom SPIEGEL pflichtet ihr spöttisch bei:Das ist die in der ARD ausgegebene Linie. In den tagesthemen werden eine Handvoll russischer Statisten - umringt von mehr Journalisten als „Oppositionellen“ - von Thomas Roth, vor Aufregung schnappatmend, mit genau diesen Phrasen von der Einseitigkeit und "Meinungsfreiheit" präsentiert.Die Piratin Weisband wird vom Mainstream hoch und runter zitiert.Woher weiß sie das? Hat sie Beziehungen zum Kreml? Das mit dem „kremltreuen Rabbi“ hat der Spiegel aus der israelischen Haaretz abgeschrieben „ .... like most Chabad rabbis, is aligned with the Kremlin.”, aber - weil es so schön ins gespiegelte Weltbild passt -ie jüdisch-orthodoxen „Chabad“ waren Ende des 18.Jahrhunderts in Russland. Heute sind sie die wohl größte jüdische Organisation der Welt . Das mit dem Kreml ist fast richtig. Fast, wenn man glaubt, der Kreml steht in New York.Wie schon die Piratin Weisband den faschistoiden Charakter des Maidan-Mobs verschweigt, haben sich die Grünenöffentlich auf die Seite der NATO und gegen Russland gestellt.Die LINKE die als einzige im Bundestag Mut zur Wahrheit hatte und von "Faschisten" sprach, wird von den Blockparteien niedergemacht.Der schwedischehöhnt, Janukowitsch wäre geflohen, statt seine Pflichten zu erfüllen. Sollte er warten bis er ermordet wird? Bildt weiter: Die Kiewer Rada wäre das legitime Parlament. Unter Kontrolle des Mobs und ohne die gewählten Abgeordenten von Partei der Regionen und KP?Während alle Welt von Russlands-Olympia-Abschlussfeier begeistert ist, kann der Fälscher Tomas Roth in den tagesthemen nichts anderes als ein kindisch-trotziges: „Es waren doch Putin-Spiele.“ Ein ganzer Beitrag in seiner Sendung versucht die „Einseitigkeit“darzustellen.Die bei aller Zensur trotzdem noch heftigen Zuschauer-Kommentare auf den Webseiten von ZDF und ARD über deren fast scgeben mir den Glauben an die Vernunft vieler Zuschauer wieder. Die Schere zwischen Programminhalt und Zuschauerresonanz kann nicht größer sein. Dass die Medien-Zaren trotzdem ihre NATO-Phrasen weiterbereiten, zeigt deren Ignoranz. Nur damit es nicht vergessen wird: Der Propaganda-Funktionär Thomas Roth nannte am 22. 2. in den tagesthemen die oben gezeigte Erniedrigung und Demütigungen eines Gouverneurs von Volyn „unschöne Bilder“. Er eröffnete aber mit: "Scharfschützen schossen auf friedliche Demonstranten (!) und auch von dort soll geschossen worden sein." Übrigens hatte ich tagsüber im Blog geschrieben, dass man nur "bitter lachen" könnte .... In den tagesthemen verwendet die eingebettete NATO-Tante Golineh Atai genau diese Formulierung. Danke für die ungewollte Bestätigung, dass "Hinter der Fichte" bei der ARD trotzdem - wenn auch verschämt - verfolgt wird. Ebenfalls am 22. 2. verkündet die Tagesschau, dass man auf dem Maidan seine toten HELDEN ehrt! Golineh Atai ist unerträglich.Die Leute vor Ort erfahren es leider anders. In den Großstädten der Ukraine sind zehntausende Mutige aus Widerstand auf die Straßen gegangen. Ihre Losung in Sewastopol, Odessa , Charkow, Donezk, Lugansk, Kertsch, Saporoshje und Dnjepropetrowsk: "Nie wieder Faschismus". Sie schützen mit ihrem Leben Rathäuser und Denkmäler vor den