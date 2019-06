Auch Arthur Klarmann (28) gehört zu den derzeit 25-27 Prozent der deutschen Wahlberechtigten, die ihr Kreuz bei den Grünen machen würden. "Ich bin voll für Umweltschutz und gegen Kriege und so. Wie bitte? Unter den Grünen war Deutschland an gleich zwei Kriegen beteiligt? Davon einer völkerrechtswidrig? Und das erstmals seit dem zweiten Weltkrieg? Ich bitte Sie! Das ist doch CDU-Propaganda, was Sie hier behaupten."



Andere Verfehlungen der rot-grünen Regierung wie die bei vielen verhassten Reformen der Agenda 2010 werden meist ausschließlich der SPD angelastet. "Hartz IV ist scheiße und treibt die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich voran. Das hat der Schröder echt verbockt", kritisiert etwa Lena Gleser (19). "Wie, die Grünen haben das mit durchgewunken? Unmöglich. Die sind doch voll sozial. Wenn das so wäre, warum steht dann die SPD bei 14 Prozent und die Grünen bei 25? Also, verarschen kann ich mich selber. Ist das hier der Postillon oder wie?"



- Postillion

Erst auf Druck der Öffentlichkeit, so Grandt, hätten die Grünen mit der Aufarbeitung des äußerst unappetitlichen Themas begonnen. Grandt bilanziert nach eingehendem Studium der von Franz Walter (Universität Göttingen) vorgelegten Aufarbeitung, dass es »keine einzelnen oder zufälligen Beschlüsse« innerhalb der Grünen gewesen seien, die die Legalisierung von Sex mit Kindern gefordert hätten . Vielmehr hätten sie sich »viele Jahre« durch die Partei gezogen. In der Folge führt Grandt 45(!) »Belege« für »Grüne Aktivisten und ihre pädophilenfreundlichen Taten« auf.



Historisiert werden können die Taten und Untaten von Parteimitgliedern an Kindern, vor allem im Kreis der »Alternativen Liste« in Berlin, nicht: Die heutige Grünen-Politik atmet nach wie vor den Geist des Pädo-Sumpfes aus den 80er- und 90er-Jahren.



Eine der wichtigsten Strategien der Grünen ist die arglistige Masche, radikalisierte Minderheiten - hier Pädophile - in die Opferrolle zu entsenden, um sie als Hebel zur Zerstörung christlich-abendländischer Werte und Traditionen einzusetzen. Die ach so bedrängten Pädophilen benötigen nun mal mehr gesetzlich garantierte sexuelle Freizügigkeit. Die Entgrenzung der Sexualität verfolgen die Grünen nun auf dem Weg des Gender-Gaga: In Horten und Schulen zu enthemmende Kinder spielen dem Grünen-Traum von restlos offener Sexualität wunderbar in den Schoß. Und wo sich Gender-Stuss ausbreitet, wird die Familie weiter zerstört.



- Kopp-Online

Wir berichteten in den letzten Wochen von dem großen Erfolg der grünen Partei . Und scheinbar verhalten sich immer mehr Menschen und Wähler wie gehirngewaschen, wenn es um das Klima geht. Es geht hier um eine grüne Ideologie, die auch Hitler nicht besser inszenieren hätte können. Und viele Menschen folgen der Ideologie blindlings. Zumindest sind das die Worte von einer Großmutter, die den Zweiten Weltkrieg in ihren Kinder- und Jugendjahren miterleben musste.Die Grünen werden auch als Heilsbringer gepriesen: "Wir retten die Welt". Doch dabei wird sehr oft vergessen, was die Grünen in ihrer Vergangenheit alles betrieben haben. Dazu ein paar Auszüge aus dem Postillion, der es treffend auf den Punkt bringt Ja, das ist die Bilanz vergangener Tage, wo die Grünen bereits einmal an der Macht waren: 2 Kriege und die Hartz IV-Reformen. Es gibt aber noch eine dunklere Vergangenheit der Grünen, wo sie eine sehr gestörte Forderung vertraten: Die Legalisierung von Sex mit Kindern Lesen Sie noch mehr über die Hintergründe der "grünen Revolution":