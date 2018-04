Es gibt viele Tote durch einen dummen Chemieangriff in Syrien, darunter auch Frauen und Kinder. Das Gebiet der Gräueltat ist durch die syrische Armee abgeriegelt, dadurch ist es für die äußere Welt nicht mehr zugänglich. Präsident Putin, Russland und Iran sind verantwortlich dafür, dass sie das Tier Assad unterstützen. Es wird ein hoher Preis dafür gezahlt werden...

"Nach Angaben von Kämpfern der Terrorvereinigung 'Jaisch Ahrar al-Aschair', die auf die Seite der Regierung übergetreten sind, bereiten die Milizen im Süden Syriens eine Reihe von Provokationen vor, darunter auch mit dem Einsatz von Giftgas", so Jewtuschenko.



Wir berichteten heute bereits über den Brand im Trump Tower - der zweite von innerhalb drei Monaten - wo es eine tote Person gab. Ungefähr zur selben Zeit berichten unsere Qualitätsmedien , dass erneut Chemiewaffen in Syrien und diesmal in der befreiten Stadt Ost-Ghuta zum Einsatz kamen. Der Schuldige - natürlich Assad. Nachdem das Gebiet vollkommen zurückerobert und von Terroristen befreit wurde, macht es sehr viel Sinn, Chemiewaffen einzusetzen, getreu dem ironischen Motto: Assad kann sich einfach nicht genug Steine (oder Bomben) in den Weg legen.Nach diesem angeblichen Angriff meldete sich Trump über Twitter zu Wort :Ziemlich harte Worte und er greift damit zum ersten Mal auch persönlich Putin an. Nicht zu vergessen ist, dass Trump vor wenigen Wochen amerikanische Truppen komplett aus Syrien abziehen wollte, doch seine Administration ließ das nicht zu.Unserer Meinung nach ist das eine starke Kehrtwende von Trump. Doch ob er selbst hinter diesen Worten steckt, ist dabei eine ganz andere Frage. Höchstwahrscheinlich sind es Männer im Hintergrund, die Trump weiter unter Druck setzten - nicht zuletzt deswegen, weil es heute auch einen Brand im Trump Tower gab. Anscheinend ist Trump am Ende leider doch erpressbar, kann dem Druck durch den tiefen Staat nicht mehr standhalten und muss das twittern und tun, was die Kriegsvögel im Hintergrund zwitschern. Morgen kommt auch noch John Bolton in das Amt von Trump und ist verantwortlich für die nationale Sicherheit. Bolton hat keine positive Hintergrundgeschichte - zum Beispiel war er derjenige, der sich damalsfür den Irak-Krieg einsetzte . Das sind keine guten Zeichen. Wir müssen abwarten, was Trump als nächstes unternimmt oder unternehmen muss und ob er erneut zu den Waffen greift.Doch wir möchten noch auf eine Meldung von Russland vom 06. April aufmerksam machen:Russland wusste damit schon vorher, was als nächstes kommen wird und es beantwortet eindeutig, wer die aktuellen Giftgasangriffe durchführte:Lesen Sie dazu auch die folgenden Artikel und warum es absolut keinen Sinn macht, dass Assad, Putin oder sonst irgendwer Chemiewaffen einsetzt. Die Frage wie immer ist: Cui Bono? Und es ist nicht Assad...