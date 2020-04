New York

New Jersey

Kalifornien

Krankenhäuser, die von Grippepatienten überfordert sind, behandeln sie in Zelten



Die Influenza-Epidemie 2017-2018 schickt Menschen in allen Bundesstaaten in Krankenhäuser und Notfallzentren, und die medizinischen Zentren reagieren mit außerordentlichen Maßnahmen: Sie fordern das Personal auf, Überstunden zu machen, richten Triage-Zelte ein, schränken die Besuche von Freunden und Familienangehörigen ein und sagen elektive Operationen ab, um nur einige zu nennen.



"Wir sind so gut wie ausgelastet, und der Umfang unterscheidet sich sicherlich von früheren Grippesaisonen", sagt Dr. Alfred Tallia, Professor und Lehrstuhlinhaber für Familienmedizin am Robert Wood Johnson Medical Center in New Brunswick, New Jersey. "Ich bin seit 30 Jahren in der Praxis tätig, und es ist gut 15 oder 20 Jahre her, dass ich ein grippebedingtes Krankheitsszenario wie in diesem Jahr gesehen habe".



Tallia sagt, dass sein Krankenhaus "mit der gestiegenen Zahl kranker Patienten in den letzten drei Wochen nur knapp" Schritt halten könne. Auch die Dringlichkeitszentren des Krankenhauses wurden überflutet, und die Ambulanzen des Krankenhauses haben keine Termine mehr frei.

Kalifornische Krankenhäuser stehen vor einem "Kriegsgebiet" von Grippepatienten



Ana Oktay eilte Ende Dezember mit Atemnot ins Krankenhaus, mit 102 Grad Fieber und einem Husten, der nicht nachließ.



Sie erwartete, dass die Ärzte ihr sagen würden, dass sie eine Lungenentzündung oder Bronchitis habe.



"Sie sagten einfach nur: Es ist nur Influenza A. Es ist einfach das, was gerade umhergeht", sagte Oktay, 49.



Ein als H3N2 bekannter Influenza-A-Stamm macht die Menschen in Kalifornien so krank, dass in den letzten Wochen Tausende von Menschen in Krankenhäusern auftauchten, um die Infektion zu bekämpfen.



"Ich lag 10 Tage lang flach auf dem Rücken und im Bett", sagte Oktay, der in Palms lebt. "Das war zweifellos die schlimmste Grippe, mit der ich je zu tun hatte."



Die große Zahl kranker Menschen belastet auch das Krankenhauspersonal, das mit der möglicherweise schlimmsten Grippesaison Kaliforniens in einem Jahrzehnt konfrontiert ist.



Krankenhäuser im ganzen Bundesstaat schicken Krankenwagen weg, fliegen Krankenschwestern von außerhalb des Bundesstaates ein und lassen Kinder nicht zu ihren Lieben, aus Angst, dass sie die Grippe verbreiten könnten. Andere sagen Operationen ab und bauen Zelte auf ihren Parkplätzen auf, um die Horden von Grippepatienten zu triagieren.

Krankenhäuser 'voll bis zum Bersten', als der Bettenmangel die Gefahrenstufe erreicht



Die Krankenhäuser sind "voll bis zum Bersten" und die Bettennutzung erreicht ein so "gefährliches" Niveau, dass das Personal Schwierigkeiten hat, die Sicherheit und Qualität der Patientenversorgung aufrechtzuerhalten, behauptet ein maßgeblicher Bericht, der auf den eigenen Leistungsdaten des NHS basiert.



Die Bettenbelegungsrate liegt oft deutlich über 85%, dem Maximum für Patienten, die gut versorgt und keinen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind, laut offiziellen Statistiken, die von der Gesundheitsinformationsfirma Dr. Foster, die zur Hälfte der Regierung gehört, zusammengestellt wurden.



Die Analyse ergab auch, dass die Sterbeziffern bei mehr als einem Dutzend Krankenhaustrusts in England "besorgniserregend hoch" sind. Bei 12 Kliniken waren die Sterbeziffern bei zwei von vier Maßnahmen zur Messung der Krankenhaussterblichkeit höher als erwartet.



Die leitenden Ärzte warnten, dass die Ergebnisse ihre zunehmend verzweifelten Bemühungen widerspiegeln, Betten für die wachsende Zahl von Notaufnahmen zu finden, und dass wiederholte Überschreitungen der 85%-Grenze bedeuten, dass die Patienten - insbesondere die älteren Menschen - über die Krankenhäuser verstreut sind. Ein Mangel an Betten in den Fachabteilungen führt dazu, dass Patienten auf Stationen geschickt werden, auf denen das Personal möglicherweise nicht weiß, wie man sich richtig um sie kümmert. Einige Operationen werden wegen dieser "Überbelegung" abgesagt, sagen die Verantwortlichen der Krankenhäuser.

Der Hashtag #FilmYourHospital [Filme dein Krankenhaus - AdÜ] ist derzeit ein Trend auf Twitter. Da ein Drittel der Weltbevölkerung derzeit "eingesperrt" bzw. im sogenannten Lockdown oder Isolation ist, haben einige damit begonnen, das Kabinenfieber zu bewältigen, indem sie ihre örtlichen Krankenhäuser besuchen, um etwas von dem Chaos aufzuzeichnen, das sie dort erwartet hatten - mit einer tödlichen Pandemie und allem, was dazugehört. Das Überraschende ist jedoch, dass die Menschen in den meisten Fällen ungewöhnlich ruhige, nicht ausgelastete Krankenhäuser vorfinden. Einige scheinen sogar - verzeihen Sie das Wortspiel - totenstill zu sein.Nun könnte es sein, dass die Menschen derzeit leere oder ruhige Krankenhäuser sehen, weil Covid-19-Fälle (die vermutet und/oder bestätigt wurden) - vorerst - nur an bestimmte Krankenhäuser verwiesen werden. Dies wäre aus epidemiologischer Sicht sinnvoll: Man würde die Fälle auf möglichst wenige "Hotspots" "eindämmen" wollen, weil die Krankenhäuser selbst schnell zu starken Infektionsquellen werden. Hat jemand Berichte oder Anweisungen über einen solchen administrativen Schritt gesehen? Bis jetzt noch nicht. Die meisten Berichte über die Vorbereitung der Krankenhäuser vermitteln den Eindruck, dass alle medizinischen Einrichtungen, jedenfalls in den Städten, "jeden Tag überrannt" werden.In einem der ersten online veröffentlichten #FilmYourHospital-Videos des deutschen Reporters Billy Six mit dem Titel 'Mediziner gegen Medien. Es gibt keine gefährliche Corona-Pandemie' beginnt er seine Tour. Doch anstatt dass das medizinische Personal, wie zu erwarten, verzweifelt mit den Covid-19-Fällen herumrannte, fand er das Krankenhaus ungewöhnlich ruhig.Das Video von Billy Six enthält kurzes Filmmaterial von seinem Besuch im Berliner "Covid-19-Krankenhaus", aber der größte Teil des Inhalts ist eine Collage aus Aufnahmen von Interviews mit Ärzten und Virologen in Deutschland, Italien und anderswo, die die Kernannahmen der "Covid-19-Pandemie" in Frage stellen. Interessanterweise wurden Wiederholungen dieses Videos von YouTube entfernt, weil sie "gegen die Richtlinien verstoßen", aber nachdem ich es gesehen habe, konnte ich darin nichts sehen, was überhaupt kontrovers sein sollte. Nun, abgesehen davon, was leere 'Covid-19'-Krankenhäuser für die 'Coronavirus-Pandemie'-Erzählung bedeuten könnten...Anscheinend zirkuliert es noch immer auf YouTube ( hier und hier ), aber das könnte nicht mehr lange dauern, seit die Zensoren sie entfernt haben.Hier sind noch ein paar weitere Clips aus Orten, die die MSM als "Covid-19-Hotspots" - nein, "Kriegszonen" - bezeichnet, die sich aber in Wirklichkeit als eher ruhig erweisen. Diese stammen aus den 3 US-Bundesstaaten, die nach den neuesten offiziellen Statistiken "die höchste Anzahl von Covid-19-Fällen" aufweisen:Zu den besten Zeiten und insbesondere während der Grippesaison sind die Krankenhäuser voll von Patienten, die auf Behandlungen, Tests und eine Vielzahl anderer medizinischer Dienstleistungen warten, die - auch wenn viele nicht kritisch sind - dennoch für eine funktionierende Gesellschaft unerlässlich sind. Auf die Bedürfnisse dieser Patienten wird nicht eingegangen. Außerdem sehen wir in den belebten Krankenhäusern in der Regel volle Warteräume und belebte Notaufnahmeabteilungen, die sich mit Unfällen befassen. All das wurde "auf Eis gelegt", um mit dieser "Pandemie" fertig zu werden...Die Krankenhäuservon Zeit zu Zeit "kritisch überlastet". Die Time berichtete im Januar 2018 über die Wintergrippeepidemie in den USA in jenem Jahr, "die das Krankenhauspersonal noch nie zuvor gesehen hatte":Offensichtlich hat vor zwei Jahren niemand vorgeschlagen, die gesamte amerikanische Bevölkerung "einzusperren", um "zu verhindern, dass die Ressourcen der Krankenhäuser überstrapaziert werden". Aber abgesehen von der Frage der Wintergrippe-Epidemien, die regelmäßig Krankenhäuser mit kranken Menschen überfluten, sollten wir bedenken, dass - selbst wenn die Krankenhäuser "überfüllt" zu sein scheinen -Hier ist ein Bericht der Los Angeles Times vom Januar 2018, der über die Situation der Krankenhäuser in Los Angeles während der oben erwähnten Grippe-Epidemie 2017-2018 berichtet:Krankenwagen wegschicken und Krankenschwestern einfliegen lassen? Das klingt, als wäre es damals wirklich schlimm gewesen.Aber war es das?Der Dokumentarfilmer von Vaxxed und Journalist Del Bigtree ging zu den speziellen Krankenhäusern, die laut LA Times in diesem Monat überlaufen waren, um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen:Es scheint, dass die LA Times den Umgang der Krankenhäuser mit Grippefällen gehypt hat, um für Grippeimpfstoffe zu werben. Dies ist ein Beispiel, neben unzähligen anderen, warumHeute haben Gebiete mit einer geringen Zahl gemeldeter Coronavirus-Fälle (und viele mit KEINEM) ihre Krankenhäuser in den "Covid-19-Notfallmodus" versetzt. Nichts davon hilft dem Rest der Bevölkerung, den über 80 Prozent, die zwar leichte bis keine Symptome haben, aber dennoch wegen ihrer anhaltenden chronischen Krankheiten medizinische Hilfe benötigen. Zugegeben, wenn Sie eine Schussverletzung haben oder mit dem Krankenwagen eingeliefert werden, werden Sie wahrscheinlich von Ärzten behandelt. Aber passen Sie auf, dass sie Sie nicht als "Covid-19-Fall" einstufen, wie es diesen Menschen offenbar passiert ist:Soll also zwischen den Medien, die falsche Geschichten verbreiten, und Krankenhäusern, die in Bereitschaft sind, um die Leute zu den zugewiesenen "Covid-19-Zentren" zu leiten, alles irgendwie den Eindruck erwecken, dass die Dinge "außer Kontrolle" sind?Die Bestimmung, wann eine Situation "außer Kontrolle" ist, hängt vom Kontext ab. Im Allgemeinen sind die Dinge im westlichen Gesundheitswesen seit vielen Jahren "außer Kontrolle" - oder vielleicht, weniger hyperbolisch, "funktionieren sie weniger als optimal". Der Guardian berichtete im Dezember 2012, dass die britischen Krankenhäuser dies waren:Das ist 8 Jahre her. Die Dinge sind im Allgemeinen nicht besser geworden, da jedes Jahr die Budgets weiter gekürzt und die Dienstleistungen reduziert werden. Die Situation Großbritanniens ist ähnlich wie die vieler anderer Länder . Wenn also Covid-19 wirklich ein Überlaufproblem verursachen würde, hätten die Krankenhäuser nicht den Raum, um die Horden von Menschen einzudämmen, von denen uns die Massenmedien immer wieder sagen, dass sie einen dramatischen Notfall-Eingriff mit Beatmungsgeräten benötigen (oder "brauchen werden"), um ihr Leben zu retten. Seltsamerweise wird, während diese Krankenhäuser angeblich überfordert und unterbesetzt sind, Personal entlassen ! Aber die Horden, sie kommen, keine Sorge.Könnte es sein, dass wir keine überfüllten Krankenhäuser voller Covid-19-Patienten sehen,Nach allem, was man hört, sind die meisten, die es bekommen, asymptomatisch oder haben sehr leichte Symptome. Wie wir seit Beginn dieses Fiaskos berichten, stimmen die Zahlen, die in die Berechnung der von der WHO, den nationalen Regierungen und den Medien gemeldeten Sterblichkeitsraten eingeflossen sind, einfach nicht überein . Selbst wenn Covid-19-Infektionen und Todesfälle (wahrscheinlich oft) fälschlicherweise dem Virus zugeschrieben werden,Nach Wochen des Untergangs und der Finsternis warten wir also immer noch. Je länger diese Scharade andauert, desto mehr Menschen werden die Behörden in Frage stellen. Das sollten sie auch, umso mehr, wenn man das psychologische Massenexperiment betrachtet, das wir alle durch die freiwillige Zustimmung zum unbefristeten Hausarrest durchmachen.Was von der MSM und unseren Regierungen berichtet wird, scheint in völligem Widerspruch zu den Tatsachen vor Ort zu stehen. Unsere Grundfreiheiten und Freiheiten werden wegen einer völlig ungerechtfertigten Reaktion auf einen Virus dezimiert, der bisher nicht annähernd so tödlich ist, wie uns gesagt wird. Wenn eine echte Pandemie im Gange ist, sollten wir viel mehr Aufnahmen von überfüllten Krankenhäusern aus anderen Quellen als den Mainstream-Medien sehen, die altes Filmmaterial aus Bergamo, Italien, wieder verwenden - und die erschreckenden Sterblichkeitsraten , die damit einhergehen . Aber das tun wir nicht.